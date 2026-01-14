Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au suferit arsuri

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul a izbucnit la o casă de pe strada Iacob Andrei din Sectorul 5 al Capitalei.

Acesta s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări de fum, existând pericolul de propagare la construcțiile învecinate.

Două persoane cu arsuri și expunere la fum și au fost transportate la spital.

Incendiul a afectat casa la nivelul parterului și mansardei, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

La intervenție au participat șase autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime și trei ambulanțe SMURD.