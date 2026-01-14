Prima pagină » Social » Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au suferit arsuri

Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au suferit arsuri

Pompierii au intervenit miercuri dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au suferit arsuri și au fost duse la spital.
Bolojan: Acordul UE–Mercosur poate funcționa ca un „aspirator” pentru economie. Premierul recunoaște riscurile pentru agricultură
Bolojan: Acordul UE–Mercosur poate funcționa ca un „aspirator” pentru economie. Premierul recunoaște riscurile pentru agricultură
Își permite România un avion pentru președinte? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Își permite România un avion pentru președinte? Răspunsul lui Ilie Bolojan
Bolojan speră că decizia CCR va fi favorabilă Guvernului. Ce spune de pensiile militarilor?
Bolojan speră că decizia CCR va fi favorabilă Guvernului. Ce spune de pensiile militarilor?
Miruță: România nu are nevoie de armă nucleară. Suntem protejați de NATO
Miruță: România nu are nevoie de armă nucleară. Suntem protejați de NATO
Ilie Bolojan: Reducerile de cheltuieli vor fi decise după audit
Ilie Bolojan: Reducerile de cheltuieli vor fi decise după audit
Cosmin Pirv
14 ian. 2026, 10:28, Social

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul a izbucnit la o casă de pe strada Iacob Andrei din Sectorul 5 al Capitalei.

Acesta s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări de fum, existând pericolul de propagare la construcțiile învecinate.

Două persoane cu arsuri și expunere la fum și au fost transportate la spital.

Incendiul a afectat casa la nivelul parterului și mansardei, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

La intervenție au participat șase autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime și trei ambulanțe SMURD.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Ciorba cu lapte | Cum să gătești cea mai simplă rețetă muntenească pentru revigorarea organismului
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor