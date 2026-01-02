Atacul rusesc asupra orașului Harkov a rănit cel puțin 15 persoane, printre care și un bebeluș de șase luni

Șase dintre răniți au fost spitalizați, între care și o femeie în stare gravă, a declarat guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Siniehubov. El a adăugat că bebelușul nu a necesitat spitalizare.

În total, 19 persoane au solicitat asistență medicală în urma atacului, potrivit lui Syniehubov. O persoană a suferit de stres sever din cauza atacului, a transmis guvernatorul, potrivit The Kyiv Independent.

Atacul a distrus un bloc de cinci etaje și a avariat alte infrastructuri civile, un centru comercial și mașini, potrivit autorităților locale.

„Clădirea a fost complet distrusă de lovitură și a izbucnit un incendiu”, a spus Siniehubov într-o postare pe Telegram.

Operațiunea de salvare este în curs de desfășurare, deoarece mai multe persoane ar putea fi sub dărâmături, potrivit lui Siniehubov.

Mesajul lui Volodimir Zelenski după atac

Conform informațiilor preliminare, forțele ruse au folosit două rachete în atacul de după-amiază, a declarat Volodimir Zelenski.

„Din păcate, exact așa tratează rușii viața și oamenii – continuă să ucidă, în ciuda tuturor eforturilor depuse de întreaga lume, și mai ales de Statele Unite, în procesul diplomatic. Numai Rusia nu dorește ca acest război să se termine și face în fiecare zi tot ce poate pentru a se asigura că războiul continuă”, a scris Zelenski pe Telegram după atac.

„De aceea, sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue și, în fiecare zi, trebuie să ne întărim apărarea aeriană, pozițiile și protecția vieții umane. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina”.

Atacul asupra unui eco-parc

Atacul de vineri vine la o zi după ce trupele ruse au lovit Eco-Parcul Feldman, lângă Harkov, cu o bombă planantă. Oleksandr Feldman, membru al parlamentului ucrainean și fondator al eco-parcului, a declarat că zeci de animale au fost ucise și rănite.

Situat la doar aproximativ 30 de kilometri de granița cu Rusia și de cea mai apropiată linie de front, Harkov a suferit atacuri regulate din partea Rusiei, care au provocat victime în rândul civililor și distrugeri considerabile în întreg orașul.