Atac rusesc asupra unui eco-parc de lângă Harkov: lei răniți și zeci de păsări ucise

Forțele ruse au atacat Feldman EcoPark, situat la marginea orașului Harkov, în localitatea Lisne, provocând pagube majore și victime în rândul animalelor.

Oleksandr Feldman, deputat ucrainean și fondator al parcului, a declarat că adăposturile de iarnă pentru prădători și păsări au fost distruse în totalitate în urma loviturii cu o bombă planantă.

„Adăpostul de iarnă al prădătorilor și cel al păsărilor au fost complet distruse. Leii au fost răniți. Totul a fost distrus”, a declarat Feldman pentru Suspilne.

Acesta a precizat că majoritatea păsărilor din voliere au murit după ce un proiectil a lovit direct zona în care erau adăpostite.

În urma atacului, un voluntar al eco-parcului a suferit răni ușoare la cap, noetază Kyiv Independent.

Feldman EcoPark a mai fost vizat anterior de atacuri rusești. În iulie 2024, doi angajați au fost răniți după un atac cu dronă asupra parcului.

De la începutul invaziei ruse la scară largă, peste 100 de animale și cinci persoane, angajați și voluntari, au fost ucise pe teritoriul eco-parcului.

Autoritățile ucrainene atrag atenția că războiul a avut consecințe grave și asupra faunei și animalelor domestice.