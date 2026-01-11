Prima pagină » Social » Sibiu: Copil de 11 ani, lovit de o mașină în timp ce se dădea cu sania

Un copil de 11 ani a fost lovit de o mașină, duminică, în timp ce era la săniuș, în localitatea Șeica Mare, județul Sibiu. Băiatul a fost dus la spital.
Cosmin Pirv
11 ian. 2026, 18:37, Social

IPJ Sibiu arată că, potrivit primelor cercetări, în timp ce se afla la săniuș pe o stradă în pantă, copilul de 11 ani ar fi pătruns pe strada Valea Mare și ar fi fost lovit de o mașină, condusă de un localnic de 58 de ani.

Copilul a fost rănit și a fost dus la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

ISU Sibiu transmite că băiatul a fost rănit la săniuș. Acesta a suferit răni la față și la picior.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

