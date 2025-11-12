Mihai Mărgineanu, citat la judecătorie „intimat – penal”: Am crezut că am făcut ceva grav... surpriza a fost alta

Mihai Mărgineanu a povestit pe rețelele sociale că a primit o citație de la judecătorie, cu mențiunea „intimat – penal”, în care era avertizat că, dacă nu se prezintă la termen, va fi adus cu poliția.

„Ai dreptul să-ți angajezi avocat! (stai jos… trei!)”, a glumit artistul, care a recunoscut că inițial s-a panicat, crezând că a făcut ceva grav.

„Când ești un om ca mine, care-și plătește taxele la timp, nu trece pe roșu și se poartă frumos cu babele, te gândești că poate ai făcut ceva fără să-ți dai seama. Îți faci tot felul de filme”, a scris Mărgineanu.

Surpriza: amendă din Austria

După ce a angajat un avocat și a aflat detaliile dosarului, a venit surpriza: citația era, de fapt, legată de o amendă de circulație primită în Austria.

„Amenda de circulație în Austria! Ba, ești prost?! Când intri în această țară … plină de lipsiți de umor – logic, pentru că și-au alungat toți băieții haiosi – trebuie să fii atent dacă depășești viteza cu 3 km/h. Iei amendă și te cheamă procuratura la apel”, a scris, ironic, actorul.

„Aștept să se prescrie. Ca tot e la modă în România”

Mărgineanu spune că întreaga situație a fost absurdă și că, deși a plătit un avocat pentru a se ocupa de „cazul” său, costurile au fost mai mari decât amenda în sine.

„Pentru că această comunicare se putea face pe căi normale – și nu s-a făcut – eu o să aștept să se prescrie. Că tot e la modă în România și altora le-a mers!”, a conchis, în stilul său ironic, Mihai Mărgineanu.