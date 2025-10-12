Mircea Lucescu, decis să demisioneze: „Las echipa altcuiva”. Singurul scenariu în care va mai rămâne pe banca naționalei

„Eu am promis că dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj. Eu construiesc echipa pentru baraj acum”, a spus Mircea Lucescu la Antena 1.

Deși victoria cu Austria readuce speranța, șansele pentru locul 1 sunt minime. Pentru a merge direct la Campionatul Mondial, România are nevoie de o serie incredibilă de rezultate favorabile:

Singurul scenariu în care România câștigă grupa

România câștigă ultimele două meciuri (cu Bosnia și San Marino);

Bosnia o învinge pe Austria;

Austria pierde și cu Cipru, nu doar cu Bosnia.

Austriecii au însă avantajul golaverajului: +16, față de +5 al României. Practic România ar avea nevoie ca Austria să piardă drastic aceste meciuri sau naționala noastră să învingă la un scor istoric pe San Marino.

Lucescu, încântat de jocul echipei: „Am dominat categoric”

Selecționerul s-a arătat mulțumit de atitudinea și organizarea jucătorilor în meciul cu Austria, subliniind progresul făcut față de meciul tur:

„Au avut agresivitate, atitudine, s-au ajutat între ei, comunicarea fantastică. Nicio minge nu ne-a surprins, ca la Viena. Am dominat categoric. E un rezultat bun, dar contează jocul. Duelurile, pe care mereu le pierdeam, de data asta le-am câștigat pe toate.”

Lucescu i-a lăudat pe mai mulți jucători, în special pe Ianis Hagi:

„Ianis și-a luat rolul de căpitan în serios, a alergat, a fost inteligent, s-a luptat ca un adevărat lider. Apărarea a fost perfectă, portarul calm, Bîrligea a făcut o demonstrație de forță în atac”, a spus selecționerul.