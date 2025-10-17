România urcă patru poziții în clasamentul FIFA, pe locul 47, după două victorii consecutive

Tricolorii au acumulat 1.480,13 puncte, cu 17,28 mai multe decât în luna septembrie, învingând, pe Arena Națională, echipa Moldovei, scor 2-1 (9 octombrie), respectiv pe cea a Austriei, scor 1-0 (12 octombrie).

Cea mai bună clasare a României, din istoria ierarhiei FIFA, s-a înregistrat pe 17 septembrie 1997, când ocupa locul 3.

În fruntea clasamentului FIFA se menține Spania, cu 1.880,76 puncte, urmată de Argentina (1.872,43) și Franța (1.862,71). Germania revine între primele zece echipe ale lumii, urcând pe locul 10, în timp ce Grecia înregistrează cea mai mare scădere a lunii, coborând opt poziții.

Top 10 FIFA la 17 octombrie 2025:

1. Spania – 1.880,76 puncte

2. Argentina – 1.872,43

3. Franța – 1.862,71

4. Anglia – 1.824,30

5. Portugalia – 1.778,00

6. Țările de Jos – 1.759,96

7. Brazilia – 1.758,85

8. Belgia – 1.740,01

9. Italia – 1.717,15

10. Germania – 1.713,30

Următoarea actualizare a clasamentului FIFA este programată pentru 21 noiembrie.