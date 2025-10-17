Ciclism. Etapa a 3-a din Turul Țărilor de Jos, anulată după intrarea unei mașini pe traseu

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, vehiculul ar fi fost oprit de două ori de motocicliștii de siguranță, însă șoferul a refuzat să se conformeze indicațiilor acestora.

„Cicliștii au semnalat că nu mai doresc să continue din motive de siguranță. Organizatorii sprijină decizia sportivilor și a echipelor și au decis oprirea definitivă a etapei”, se arată în comunicatul oficial.

Etapa a patra va avea loc sâmbătă, în regiunea Drenthe, pe un traseu de 159 de kilometri, cu o diferență de nivel de 891 de metri.

Clasamentul general nu a fost afectat de incident. Britanicul Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), câștigător al contratimpului din etapa precedentă, rămâne lider al cursei, urmat de suedezul Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) și de francezul Christophe Laporte (Visma–Lease a Bike).

Înainte de întreruperea cursei, rutierul neerlandez Fabio Jakobsen (Picnic PostNL) a decis să abandoneze, după ce participase pentru a acumula kilometri în procesul de recuperare post-operatorie.