Chris Froome, cvadruplu câștigător al Turului Franței, aflat la final de contract cu Israel-PremierTech (redenumită NSN Cycling), cu care a participat și în Turul Sibiului, la precedentele două ediții, nu a anunțat încă dacă va continua cariera sau dacă ia în calcul retragerea.

Fotografiat zâmbind, sub soarele dimineții, pe o șosea din Côte d’Azur, Chris Froome a publicat miercuri pe contul său de Instagram imaginea primei sale ieșiri pe două roți de la accidentul suferit în august.

Atunci, rutierul britanic de 40 de ani s-a izbit în plină viteză de un panou rutier, fiind ulterior transportat cu elicopterul la spital și operat de urgență.

„A fost un drum dificil după ultima mea căzătură, dar mă bucur enorm să fiu din nou aici, să simt cum se învârt pedalele. Fiecare obstacol îți dă o lecție. De data asta, am înțeles că trebuie să mai încetinesc, să am grijă de mine și să apreciez lucrurile simple”, a scris Froome în postarea respectivă.

Pe lângă ruptura cardiacă, britanicul a suferit un pneumotorax, cinci coaste fracturate și o fractură lombară. Nu a mai participat la nicio competiție de la 10 august, de la Turul Poloniei.

Contractul său pe cinci ani cu Israel-Premier Tech s-a încheiat la finalul acestui sezon, iar echipa – redenumită recent ca NSN Cycling, în urma protestelor pro-palestiniene – nu a semnalat posibile discuții pentru o continuare.

Ciclistul britanic, câștigător de patru ori al Turului Franței, al Giro d’Italia și dublu învingător în Vuelta a España, nu a mai obținut rezultate notabile după accidentul sever din 2019.