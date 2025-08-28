Chris Froome spitalizat după ce a fost lovit de o mașină. Care este starea cvadruplului câștigător al Turului Franței

Rutierul britanic al echipei Israel-PremierTech, în vârstă de 40 de ani, a fost transportat cu elicopterul la spitalul din Toulon.

Potrivit sursei citate, Froome era „conștient”, dar a suferit „răni serioase”. Nu au fost comunicate detalii privind natura exactă a acestora, însă revenirea în competiții este exclusă pentru restul anului.

Transferat la Israel-PremierTech în 2021, Froome nu a fost inclus în echipa pentru Turul Franței 2025, după ce începutul de sezon i-a fost perturbat de o fractură de claviculă în Turul Emiratelor Arabe Unite. Ultimul său succes major datează din 2018, când a câștigat Giro.

Froome a fost prezent, însă, în această vară în România, la Turul Sibiului.

Cariera sa a fost deja grav afectată de un accident în 2019, când, în timpul unei recunoașteri la Turul Dauphiné, a suferit fracturi multiple – de femur, cot, șold, vertebră și stern – după ce a căzut violent, accident care i-a pus atunci în pericol viața.