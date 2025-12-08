Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025

Canotajul românesc trece printr-o perioadă de grație în ultimii ani, iar rezultatele de la Jocurile Olimpice din 2024 au fost confirmate și la Campionatele Mondiale din 2025, de la Shanghai, China, relatează ProSport.

Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport

Campionatele Mondiale de Canotaj din 2025 s-au desfășurat în China, în orașul Shanghai, în luna septembrie, iar România a fost reprezentată cu mândrie de mai mulți sportivi care au obținut rezultate remarcabile.

La proba de 4 rame masculin de 2.000 de metri, echipajul „tricolor” a fost format din Ștefan Berariu, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă și Sergiu Bejan.

După o cursă de senzație, cei patru canotori români au reușit să obțină medalia de argint, terminând cu un timp de 5:50,56. Mai mult, în aceeași zi, la proba feminină de 4 rame 2.000 de metri, echipajul României format din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș a obținut tot argintul mondial.

Ștefan Berariu, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă și Sergiu Bejan au fost prezenți la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, acolo unde au fost premiați pentru reușita lor de la Campionatele Mondiale de canotaj.

Ciprian Tudosă și Ștefan Berariu, medaliați cu aur și la proba de 8+1 mixt

Doi dintre cei patru membri ai echipajului de 4 rame masculin, Ciprian Tudosă și Ștefan Berariu, au participat și la proba de 8+1 mixt în cadrul Campionatelor Mondiale de canotaj, acolo unde, alături de Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Simona Radiș și Victoria Petreanu, au reușit să obțină medalia de aur.

„A fost un proiect foarte distractiv, în primul rând, pentru că, deși ați văzut că am câștigat acel aur mondial, cu un record mondial, am avut doar patru antrenamente în spate, unul la Snagov și următoarele la Shanghai. A fost o mobilizare foarte mare a echipei, o dorință nespusă să reușim să ducem federația pe cel mai înalt loc, pentru că toate țările și-au pus cei mai buni sportivi în barca de 8+1 mixt, acolo era cumva cursa orgoliilor, pentru că este o probă nouă și fiecare încearcă să arate tot ceea ce are mai bun la masculin și feminin. Ne-am distrat, ne-am bucurat și am câștigat. Așteptăm Los Angeles-ul și, așa cum ați spus, avem o barcă foarte bună”, a spus Ciprian Tudosă, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.