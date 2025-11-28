Eduard Novak, anunț la Gala Mari Sportivi ProSport: În trei-patru ani se vor vedea efectele-40% jucători români în echipe

Fost ministru al Sportului, Novak, crede că în trei-patru ani am putea să avem echipe naționale cu rezultate remarcabile în competițiile importante.

Eduard Novak, verdict la Gala Mari Sportivi ProSport: „În trei-patru ani se vor vedea efectele!”

Eduard Novak se așteaptă ca sportivii români să fie acum mult mai importanți în competiții, fiind convins că rezultatele nu vor întârzia să apără.

Acesta crede că „Legea Novak” era necesară, după ce foarte mulți străini au ajuns în ultimii ani și în fotbalul românesc, mai ales în Superliga.

În această perioadă, multe formații se pregătesc pentru a respecta regula, în condițiile în care amenzile ar urma să fie foarte mari.

„Nu este vorba despre numele meu! Este vorba despre măsura aceasta care impune 40% sportivi români în timpul jocului. Și cred că această măsură este una necesară, iar asta deoarece nu există nicio măsură de protecție la niciun sport de echipă pentru sportivii români față de alte țări din Europa. În trei-patru ani se vor vedea efectele”, a spus Eduard Novak, într-un interviu acordat la Gala Mari Sportivi ProSport.

„Consider că această lege trebuia acceptată de mai mult timp, iar federațiile de specialitate trebuiau să lucreze și să se gândească în primul rând la echipele naționale. Tuturor ne place să ne calificăm pe la turneele finale”, a spus Radu Voina, pentru ProSport.

Sportivii de la volei și polo, exemplu pentru Superliga: „Au fost primii!”

Eduard Novak crede că sportivii de la volei și polo ar trebui să fie un exemplu pentru ce va urma în următorii ani.

De altfel, naționala de polo a reușit să se califice la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, acesta fiind singurul sport de echipă pentru România la Paris.

În plus, Dinamo a reușit singura victorie în acest sezon de Liga Campionilor la handbal masculin cu muți români oameni de bază. În sala din „Ștefan cel Mare”, campioana României s-a impus cu 29-28, după un final incendiar.

„Fiecare Federație reglementează cumva numărul maxim de străini în acele sporturi. Există deja niște Federații care au demonstrat că această măsură funcționează. Federația de volei are rezultate din ce în ce mai bune. Au fost primii care au adoptat această măsură în 2022. Iar Federația de polo s-a calificat la Jocurile Olimpice având majoritatea români în campionatul intern. Dacă un sportiv joacă și are experiență, atunci și la nivel de națională poate să producă rezultate”, a punctat Novak.