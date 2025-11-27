Gică Popescu, verdict ferm despre FCSB la Gala Mari Sportivi ProSport: Este o greșeală uriașă

În ciuda unui sezon dezamăgitor până în prezent, speranțele FCSB de a se califica în play-off sunt încă vii. Gică Popescu a criticat percepția generală conform căreia echipa lui Gigi Becali a fost deja eliminată din cursă. Fostul căpitan al Barcelonei este încrezător că echipa roș-albastră are potențialul de a reveni în forță.

„Mulți fac greșeala de a considera că FCSB nu mai are șanse la play-off”, a remarcat Popescu la Gala Mari Sportivi ProSport 2025. „O echipă cu jucătorii pe care îi are FCSB este periculoasă atâta timp cât matematica le permite să spere la un loc în play-off,” a mai declarat el pentru ProSport.

Gică Popescu: O echipă talentată poate schimba soarta sezonului

Gică Popescu a subliniat că unul dintre principalele puncte forte ale FCSB este talentul individual al jucătorilor din echipă. În opinia sa, profunzimea și valoarea lotului pot compensa forma inconstantă pe care echipa a arătat-o în prima parte a sezonului.

„Eu cred că FCSB va face parte din primele șase echipe la finalul sezonului regulat”, a concluzionat fostul mare internațional.

Duel crucial cu Farul în etapa a 18-a

Ambițiile echipei vor fi puse la grea încercare în următorul meci. Pe 30 noiembrie 2025, FCSB se va confrunta cu Farul Constanța. Echipa lui Hagi ocupă în prezent locul 6, ultimul loc calificativ pentru play-off.

Farul Constanța: locul 6, 26 de puncte

FCSB: locul 10, 21 de puncte

Cu o diferență de doar cinci puncte între ele, meciul este de o importanță crucială pentru echipa condusă de Charalambous și Pintilii. Aceasta are nevoie de un rezultat favorabil pentru a rămâne în cursă.