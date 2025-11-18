Suporteri FCSB, cercetați de polițiști pentru tâlhărie și lovire

Potrivit IGPR, polițiștii au fost sesizați în 5 octombrie cu privire la săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, ce a avut loc pe pasajul pietonal Grivița, în contextul disputării meciului de fotbal Rapid-Farul Constanța.

În seara zilei de 4 octombrie, un grup format din patru persoane, aparținând galeriei de suporteri ai FCBS, purtând glugi pe cap, s-ar fi deplasat în zona stadionului din Giulești, unde se cunoștea că se dispută meciul de fotbal, și, prin acte de violență, ar fi deposedat o persoană de telefonul mobil, pe motiv că aceasta din urmă ar fi fost suporter al celeilalte echipe de fotbal, purtând o haină inscripționată.

În aceeași seară, la o oră distanță, în aceeași zonă, același grup de persoane, prin acte de violență, ar fi deposedat o altă persoană vătămată de haina pe care o purta, inscripționată cu aceleași însemne, în timp ce s-ar fi deplasat la meciul de fotbal, împreună cu tatăl său.

De asemenea, acesta din urmă ar fi fost agresat fizic, în momentul în care ar fi intervenit pentru a-și proteja fiul de loviturile aplicate de suspecți.

Odată cu haina, suspecții au luat și un portofel al victimei cu mai multe documente personale.

Ulterior, cele patru persoane cercetate s-ar fi deplasat la alte două locuri din București, unde ar fi predat bunurile sustrase.

Patru suporteri, arestați preventiv

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat suspecții și au făcut percheziții domiciliare în municipiul București și județul Ilfov.

De asemenea, a fost recuperată o parte din bunurile sustrase, urmând ca acestea să fie predate persoanelor vătămate.

Au fost puse în aplicare mandate de aducere pe numele a cinci persoane, care au fost reținute pentru 24 de ore.

S-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de patru persoane, pentru săvârșirea a două infracțiuni de tâlhărie calificată și o infracțiune de lovire sau alte violențe, și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Patru dintre suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar al cincilea a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Surse din cadrul anchetei au declarat pentru MEDIAFAX că cei patru erau suporteri ai FCSB, iar două dintre victime purtau haine înscripționate cu „Legiunea Chitila”.