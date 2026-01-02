Prima pagină » Știrile zilei » Tragedie la Cupa Africii: fiul unui fotbalist din Burkina Faso a murit în timpul turneului

Tragedie la Cupa Africii: fiul unui fotbalist din Burkina Faso a murit în timpul turneului

Un jucător din naționala Burkinei Faso, calificată în optimile Cupei Africii pe Națiuni, trece printr-o dramă personală, după ce fiul său, în vârstă de nouă ani, a murit la câteva zile după încheierea fazei grupelor.
Rareș Mustață
02 ian. 2026, 21:40, Sport

Burkina Faso a obținut calificarea în fazele eliminatorii ale Cupei Africii pe Națiuni, însă bucuria echipei a fost umbrită de o tragedie, scrie Sport.ro

Fiul fotbalistului Stephane Aziz Ki s-a stins din viață în timpul competiției, potrivit informațiilor apărute în presa sportivă.

Copilul, în vârstă de nouă ani, s-a prăbușit în timpul unui meci de fotbal și nu a mai putut fi salvat.

Decesul a avut loc la scurt timp după ce naționala Burkinei Faso și-a asigurat prezența în optimile de finală ale turneului continental.

Burkina Faso a încheiat faza grupelor cu două victorii, 2-1 cu Guineea Ecuatorială și 2-0 cu Sudan, și o înfrângere, 0-1 cu Algeria.

În optimile de finală, echipa urmează să întâlnească naționala Coastei de Fildeș, pe 6 ianuarie.

Clubul Wydad Casablanca, la care evoluează Stephane Aziz Ki, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei jucătorului.

Reprezentanții echipei și-au exprimat solidaritatea și sprijinul față de fotbalist, în urma pierderii suferite.

