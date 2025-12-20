Superliga: Istvan Kovacs arbitrează meciul FCSB – Rapid

Arbitrul Istvan Kovacs va conduce meciul FCSB – Rapid, programat duminică, de la ora 20:00, în etapa a 21-a a Superligii. Celelalte două partide de duminică vor fi arbitrate de Rareş Vidican şi Marcel Bîrsan.
Brigăzile pentru cele trei meciuri sunt următoarele:
Hermannstadt – Petrolul, ora 14.00
Arbitri: Rareş Vidican – Stelian Slabu, Alexandru Vodă – Mihail Lăstun
Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache, Marian Barbu
Observator: Marcel Savaniu
Universitatea Cluj – Farul Constanţa, ora 16.30
Arbitri: Marcel Bîrsan – Adrian Popescu, Ionuţ Traian Neacşu – Cristian Moldoveanu
Arbitri VAR: Florin Andrei, Lucian Rusandu
Observator: Octavian Şovre
FCSB – FC Rapid, ora 20.00
Arbitri: Istvan Kovacs – Vasile Marinescu, Ovidiu Artene – Iulian Călin
Arbitri VAR: Cătălin Popa, Ferencz Tunyogi
Observator: Marian Salomir