Superliga: Istvan Kovacs arbitrează meciul FCSB – Rapid

Arbitrul Istvan Kovacs va conduce meciul FCSB – Rapid, programat duminică, de la ora 20:00, în etapa a 21-a a Superligii. Celelalte două partide de duminică vor fi arbitrate de Rareş Vidican şi Marcel Bîrsan.

Brigăzile pentru cele trei meciuri sunt următoarele:

Hermannstadt – Petrolul, ora 14.00

Arbitri: Rareş Vidican – Stelian Slabu, Alexandru Vodă – Mihail Lăstun

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache, Marian Barbu

Observator: Marcel Savaniu

Universitatea Cluj – Farul Constanţa, ora 16.30

Arbitri: Marcel Bîrsan – Adrian Popescu, Ionuţ Traian Neacşu – Cristian Moldoveanu

Arbitri VAR: Florin Andrei, Lucian Rusandu

Observator: Octavian Şovre

FCSB – FC Rapid, ora 20.00

Arbitri: Istvan Kovacs – Vasile Marinescu, Ovidiu Artene – Iulian Călin

Arbitri VAR: Cătălin Popa, Ferencz Tunyogi

Observator: Marian Salomir