Alexandru Stoian, majorat cu gol decisiv pentru FCSB

Meciul, disputat la Clinceni, a fost tensionat, FCSB dominând jocul, dar ratând numeroase ocazii. Alexandru Stoian s-a remarcat prin jocul activ și determinare, fiind recompensat în prelungiri, în minutul 90+5, când a înscris golul de 0-2, asigurând o victorie liniștită pentru echipa sa. Reușita a fost cu atât mai remarcabilă, venind chiar în ziua majoratului său.

„Este cel mai frumos cadou pe care mi-l puteam oferi. Am ratat, dar am avut încredere până la final și golul a venit”, a declarat atacantul după meci.

Alexandru Stoian, un jucător cu potențial

La doar 18 ani, Alexandru Stoian este văzut drept unul dintre cei mai promițători fotbaliști din lotul FCSB. Evaluat la circa 500.000 de euro, tânărul a bifat deja câteva prestații solide în acest sezon, câștigând treptat încrederea antrenorilor. El a mărturisit că își dorește să ajungă unul dintre cei mai buni jucători români și speră să înscrie și în derby-ul cu Rapid, următoarea provocare importantă pentru echipă.

Succesul contra formației din Slobozia a urcat FCSB pe locul 9 în clasament, la doar două puncte de poziția a șasea, ultima care asigură prezența în play-off. Tehnicianul Elias Charalambous a apreciat rezultatul și atitudinea elevilor săi, menționând însă că partida putea fi tranșată mai devreme.

„Sunt trei puncte foarte valoroase. Am avut multe ocazii și am prestat un joc bun, iar acest lucru ne ajută înainte de derby”, a spus antrenorul cipriot.

Reacții și următoarea confruntare

Pentru Unirea Slobozia, momentul-cheie al meciului a fost eliminarea lui Daniel Șerbănică, care a influențat decisiv evoluția jocului. Antrenorul Jean Vlădoiu a recunoscut că echipa sa a resimțit inferioritatea numerică, dar a apreciat efortul depus de jucători.

Următorul test pentru FCSB este derby-ul cu Rapid București, o confruntare esențială pentru obiectivul calificării în play-off. După prestația solidă de la Clinceni, Alexandru Stoian ar putea fi una dintre surprizele pe care echipa le va folosi în finalul de an.