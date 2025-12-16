Prima pagină » Sport » S-au stabilit meciurile din sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin

La sediul Federației Române de Handbal, s-au stabilit marți meciurile din sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin. Deținătoarea trofeului, Dinamo București, va juca împotriva unei echipei din divizia a doua.
Meciul de handbal masculin dintre AHC Potaissa Turda si Dinamo Bucuresti, din etapa a V-a a Ligii Zimbrilor, disputat in Nova PG Arena din Turda, vineri, 3 octombrie 2025.
Meciurile din sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin s-au stabilit marți, prin tragere la sorți. Optimile de finală au avut loc săptămâna trecută, joi și vineri.

Dinamo întâlnește pe CSM Oradea, în sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin

Dinamo București, deținătoarea trofeului și campioana en-titre, va evolua împotriva formației din eșalonul secund, CSM Oradea.

Dinamo a trecut, în optimi, de CSM Constanța. CSM Oradea a eliminat pe CSM Făgăraș, ultima clasată din Liga Zimbrilor.

Cea de-a doua echipă din Divizia A calificată în sferturile de finală ale Cupei României, Steaua București, va juca împotriva formației CSM Vaslui.

Conform regulamentului, în situația în care o echipă din Divizia A întâlnește o echipă din Liga Națională, partida se va disputa pe terenul echipei din liga inferioară.

Astfel, CSM Oradea și Steaua București vor evolua pe teren propriu în sferturile de finală.

În celelalte meciuri din sferturi, CSM București va primi replica formației CS Minaur Baia Mare, iar SCM Politehnica Timișoara va întâlni, pe teren propriu, pe AHC Potaissa Turda.

Jocurile din această fază a competiției sunt programate pe 12 februarie 2026 și se vor disputa într-o singură manșă. În caz de egalitate după 60 de minute, se vor executa aruncări de la 7 metri.

Echipele câștigătoare se vor califica la turneul Final Four.

