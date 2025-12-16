Oțelul, cele mai multe nominalizări în echipa etapei a 20-a din Superligă. Balint, antrenorul rundei

Gyorgy Laszlo Balint, antrenorul echipei Otelul Galati, urmareste meciul de fotbal contra formatiei Rapid din etapa a XX-a a Superligii, disputat pe stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, duminica, 13 decembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Oțelul Galați a realizat surpriza etapei, învingând liderul Rapid București, cu 2-0, în Giulești.

Formația gălățeană are doi jucători nominalizați în echipa etapei, precum și pe antrenorul László Balint.

Alte trei echipe mai au câte doi jucători în echipa etapei: FCSB, Dinamo și Universitatea Craiova.

Echipa etapei a 20-a din Superliga de fotbal, potrivit LPF:

Portar

Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul Galați) – Sigur în intervenții. Prinde pentru a patra oară ,,Echipa etapei”.

Fundași

Andrei Tofan (FC Argeș) – Titularizat după mult timp, interval în care a trecut peste o accidentare gravă, s-a achitat cu brio de sarcinile trasate de antrenor.

Paul Iacob (Oțelul Galați) – A înscris direct din lovitură liberă, golul său fiind cel care a închis tabela în Giulești.

Mihai Lixandru (FCSB) – Utilizat ca fundaș central, a marcat golul care le-a deschis roș-albaștrilor drumul spre victorie.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – A dominat flancul stâng. A oferit o pasă decisivă, a 46-a în tricoul Universității pe prima scenă.

Mijlocași

Cătălin Cîrjan (Dinamo) – Pasă decisivă pentru prima reușită a partidei, apoi a finalizat cu gol o acțiune personală de toată frumusețea.

Cristian Mihai (Dinamo) – Și-a trecut în cont primele reușite ofensive în tricoul alb-roșilor bucureșteni, gol și assist.

Florin Tănase (FCSB) – Decarul bucureștenilor a contribuit decisiv la ambele goluri înscrise de roș-albaștri.

Atacanți

Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – A înscris de trei ori și a ajuns la opt goluri în tricoul vișiniu, fiind golgheterul echipei.

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – A finalizat centrarea lui Bancu ca un veritabil atacant de careu.

Omar El Sawy (Universitatea Cluj) – A înscris golul care le-a adus studenților clujeni toate cele trei puncte

Antrenorul etapei a fost desemnat tehnicianul de la Oțelul

László Balint (Oțelul Galați) – Gălățenii au reușit o victorie mare pe terenul liderului, succes care îi urcă pe loc de play-off.