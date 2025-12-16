Prima pagină » Sport » Rapid București conduce Superliga înaintea ultimei etape din 2025. Patru echipe despărțite de 2 puncte în fruntea clasamentului

Rapid București ocupă primul loc în clasamentul Superligii de fotbal după 20 de etape disputate, având un avans minim față de Dinamo București și FC Botoșani, înaintea ultimei runde din 2025.
Meciul de fotbal dintre Rapid si Otelul Galati, din etapa a XX-a a Superligii, disputat pe stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, duminica, 13 decembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
16 dec. 2025, 11:22, Sport

Rapid București a suferit a doua înfrângere în ultimele patru etape, în runda încheiată luni noapte. Totuși, giuleștenii rămân pe primul loc, cu un punct avans față de Dinamo și FC Botoșani.

Universitatea Craiova a revenit în calculele pentru prima poziție la finalul anului. Oltenii au bifat primul succes după două remize și se află la doar două puncte în urma liderului.

Dobre (Rapid București) și Lukic (U Cluj), în fruntea marcatorilor

În clasamentul marcatorilor, Alexandru Dobre (Rapid) și Jovo Lukic (U Cluj) rămân în frunte, chiar dacă nu au punctat. Ambii au câte 10 goluri înscrise și o pasă decisivă.

Rezultatele înregistrate în etapa a 20-a și cei mai valoroși jucători anunțați marți de Liga Profesionistă de Fotbal:

CFR 1907 Cluj – FK Csikszereda 3 – 1, Andrei Cordea (CFR)

FC Argeș Pitești – FC Botoșani 0 – 0, Andrei Tofan (FC Argeș)

FC Rapid – SC Oțelul Galați 0 – 2, Denis Bordun (Oțelul)

FC Petrolul Ploiești – FC Universitatea Cluj 0 – 1, Omar El Sawy (Universitatea Cluj)

Dinamo – FC Metaloglobus 4 – 0, Cătălin Cîrjan (Dinamo)

FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 0 – 2, Assad Al-Hamlawi (Universitatea)

FCV Farul Constanța – UTA Arad 1 – 1, Ionuț Vînă (Farul)

AFC Unirea Slobozia – FCSB 0 – 2, Mihai Lixandru (FCSB)

Clasamentul în Superliga (puncte și diferența de golaveraj)

1. Rapid București – 39 p, +15
2. Dinamo București – 38 p, +16
3. FC Botoșani – 38 p, +16
4. Universitatea Craiova – 37 p, +12
5. FC Argeș – 34 p, +7
6. Oțelul Galați – 30 p, +13
7. „U” Cluj – 30 p, +6
8. UTA Arad – 29 p, −5
9. FCSB – 28 p, +4
10. Farul Constanța – 27 p, +2
11. CFR Cluj – 23 p, −5
12. Petrolul Ploiești – 19 p, −4
13. Unirea Slobozia – 18 p, −11
14. Csikszereda M. Ciuc – 16 p, −22
15. FC Hermannstadt – 12 p, −18
16. Metaloglobus București – 11 p, −26

