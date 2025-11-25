Rapid București rămâne pe prima poziție a clasamentului în Superligă, după etapa a 17-a

Rapid București se menține pe primul loc al clasamentului, în pofida înfrângerii dure, scor 0-3, pe terenul vicecampioanei CFR Cluj.

FC Botoșani rămâne pe locul secund, la două puncte în urma giuleștenilor, în timp ce Universitatea Craiova revine pe podiumul provizoriu, la trei puncte de lider, după debutul cu succes al noului antrenor, Filipe Coelho.

Florin Tănase, de la FCSB, rămâne lider în ierarhia marcatorilor, chiar dacă nu a mai marcat de trei etape, având 9 reușite și 2 pase de gol. Alexandru Dobre, de la Rapid București, este al doilea în clasament, la egalitate de goluri marcate cu Tănase, dar cu o singură pasă de gol.

Pe locul al treilea se află Sebastian Mailat, care a deschis scorul în duelul cu Dinamo, de luni, pentru FC Botoșani, al șaptelea său gol din actuala ediție de campionat. Mailat mai are și 3 pase de gol.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți și cei mai buni jucători ai fiecărei partide.

Aceștia sunt fotbaliștii care s-au evidențiat în runda a 17-a, potrivit LPF:

• FK Csíkszereda – Unirea Slobozia 2–1: Anderson Ceará (FK Csíkszereda)

• FC Argeș – Universitatea Craiova 1–2: Monday Etim (Universitatea Craiova)

• UTA Arad – Universitatea Cluj 0–2: Issouf Macalou (U Cluj)

• FCSB – Petrolul Ploiești 1–1: Robert Sălceanu (Petrolul)

• Oțelul Galați – Farul Constanța 2–2: Jovan Markovic (Farul)

• CFR Cluj – Rapid București 3–0: Andrei Cordea (CFR)

• Metaloglobus – Hermannstadt 1–1: Daniel Neguț (Hermannstadt)

• FC Botoșani – Dinamo 1–1: Sebastian Mailat (FC Botoșani)

Clasamentul complet după 17 etape (puncte și golaveraj). Rapid București, în frunte:

1. Rapid București – 35 p (29–15)

2. FC Botoșani – 33 p (29–14)

3. Universitatea Craiova – 32 p (29–19)

4. Dinamo București – 31 p (27–16)

5. FC Argeș – 27 p (21–19)

6. Farul Constanța – 26 p (23–19)

7. Oțelul Galați – 24 p (25–16)

8. Universitatea Cluj – 23 p (21–19)

9. UTA Arad – 22 p (20–27)

10. FCSB – 21 p (25–24)

11. CFR Cluj – 19 p (24–28)

12. Unirea Slobozia – 18 p (18–23)

13. Petrolul Ploiești – 16 p (11–16)

14. FK Csíkszereda – 16 p (19–34)

15. Hermannstadt – 12 p (15–27)

16. Metaloglobus București – 8 p (14–34)