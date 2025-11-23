Louis Munteanu (D), de la CFR Cluj, suteaza in timpul meciului de fotbal contra echipei FC Rapid din etapa a XVII-a a Superligii, disputat pe stadionul Dr. Constantin Radulescu din Cluj-Napoca, duminica, 23 noiembrie 2025. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO

După o primă parte fără reușite, gazdele au deschis scorul în minutul 48 prin Andrei Cordea, după o combinație Korenica – Louis Munteanu. Rapid a avut câteva ocazii, dar nu a reușit să fructifice nicio șansă clară, CFR Cluj blocând oportunitățile liderului înainte de etapa a 17-a.

Andrei Cordea a majorat avantajul în minutul 71, profitând de o greșeală a portarului Rapid, Aioani, care a respins slab șutul lui Korenica, permițându-i lui Cordea să înscrie „dubla”.

CFR Cluj a închis tabela în minutul 77 prin Korenica, care a finalizat o pasă decisivă a lui Louis Munteanu, stabilind scorul final 3-0.

CFR Cluj urcă provizoriu pe locul 11 în clasament, după etapa a 17-a, cu 19 puncte, și se apropie de zona play-off-ului, în timp ce Rapid pierde primele puncte după o serie impresionantă de meciuri fără înfrângeri și rămâne lider momentan, cu 35 de puncte.

FC Botoșani poate reveni pe prima poziție, luni, fiind la trei puncte în urma echipei Rapid și având de jucat, de la ora 20:30, cu Dinamo București, pe teren propriu.