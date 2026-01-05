Americanii despre Louis Munteanu, transferat la D.C. United: Abilitate naturală de a marca goluri

D.C. United a anunțat luni printr-un comunicat că a semnat cu Louis Munteanu un contract pe trei ani și jumătate, până în sezonul 2028-29, cu opțiune de prelungire pentru 2029-30.

Munteanu se va alătura echipei, în așteptarea primirii vizei și a certificatului de transfer internațional.

Managerul D.C. United, Erkut Sogut, a vorbit despre Louis Munteanu, amintind despre „ritmul de lucru neobosit” al acestuia și despre „abilitatea naturală de a marca goluri”.

Munteanu, în vârstă de 23 de ani, se alătură echipei D.C. United după ce a petrecut două sezoane la CFR Cluj.

Declarațiile jucătorului

„Sunt incredibil de entuziasmat să mă alătur echipei D.C. United. Washingtonul este un oraș uimitor, iar această mutare înseamnă foarte mult pentru mine. MLS este o provocare nouă și ambițioasă, iar eu sunt pe deplin hotărât să dau tot ce am pentru a ajuta acest club să aibă succes în sezonul viitor”, a declarat Louis Munteanu, citat în comunicatul echipei americane.

Americanii amintesc că Louis Munteanu și-a început cariera la Academia Hagi, apoi a jucat pentru la Farul Constanța și Fiorentina și ajuns la CFR Cluj, echipă cu care a câștigat titlul de golgheter al Superligii, cu 23 de reușite în campionat.

Clubul CFR Cluj a anunțat luni oficial transferul atacantului Louis Munteanu în SUA.