Oficial. Golgheterul Superligii din sezonul trecut, transferat în SUA

Louis Munteanu (D), de la CFR Cluj, suteaza in timpul meciului de fotbal contra echipei FC Rapid din etapa a XVII-a a Superligii, disputat pe stadionul Dr. Constantin Radulescu din Cluj-Napoca, duminica, 23 noiembrie 2025. FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO

Cluburile CFR Cluj și D.C. United au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al atacantului Louis Munteanu la formația din Statele Unite ale Americii, a transmis luni clubul din Gruia.

Louis Munteanu a ajuns la CFR în vara anului 2024, echipă pentru care a avut 63 de apariții, a marcat 28 de goluri și a oferit 9 pase decisive.

La finalul sezonului trecut, Munteanu a câștigat titlul de golgheter al Superligii, cu 23 de reușite în campionat. De asemenea, el a avut un rol important la câștigarea Cupei României, competiție în care a înscris de două ori, unul dintre goluri fiind marcat chiar în finală.

„Îți mulțumim, Louis, pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră”, a transmis CFR Cluj.