CFR Cluj anunță transferul unui atacant de 19 ani din Republica Moldova

Noul fotbalist de la CFR Cluj și-a început cariera la nivel de juniori la Zimbru Chișinău, din Republica Moldova. Ulterior, a evoluat pentru echipele de tineret ale formației slovace Dunajska Streda.

La nivel internațional, Nicolae Sula a bifat multiple convocări pentru toate reprezentativele de juniori ale Moldovei.

„Îi urăm mult succes în tricoul alb-vișiniu și cât mai multe reușite alături de CFR Cluj!”, transmite clubul printr-un comunicat oficial.

CFR traversează o perioadă pozitivă, după un start de campionat ratat.

Vicecampioana României a înregistrat șapte victorii consecutive în campionat și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, marți seară.

Următorul meci al clujenilor va avea loc la FC Hermannstadt, luni, de la ora 17:00, la Sibiu, în etapa a 27-a din Superligă.