CFR Cluj l-a transferat pe Lindon Emerllahu la Polissya Zhytomyr. Mijlocașul pleacă după un sezon și jumătate

CFR 1907 Cluj și FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocașului Lindon Emerllahu la formația ucraineană.

Performanțele la CFR Cluj

Fotbalistul de 23 de ani a ajuns în Gruia iarna trecută și a fost văzut rapid ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocași ai campionatului. În tricoul vișiniu a bifat 41 de apariții, a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Sezonul trecut, Emerllahu a contribuit la câștigarea Cupei României.

Mesajul clubului

CFR Cluj a transmis un mesaj de mulțumire pentru fotbalist: „Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră!”

Mijlocașul își continuă cariera la FC Polissya Zhytomyr, unde va evolua în campionatul ucrainean.