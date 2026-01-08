SCM Zalău domină echipa ideală a etapei a 2-a din Divizia A1 la volei masculin

SCM Zalău a câștigat meciul etapei, impunându-se cu 3-2 în fața Arcadei Galați. Știința București a furnizat surpriza rundei, învingând Corona Brașov, tot după cinci seturi.

Al treilea duel decis în tie-break din cadrul rundei a avut loc la Dej, unde Steaua București s-a impus cu dificultate în fața Unirii, în restanța de miercuri seară.

În echipa ideală a etapei se regăsesc trei jucători de la SCM Zalău:

Rareș Bălean (extremă, Steaua București) – 21 de puncte (+10). Principalul realizator al Stelei în victoria de la Dej. 20 de puncte reușite de internaționalul român în atac, cu o eficiență de 65%, plus un blocaj. Cifrele sale: 56% recepție pozitivă și 26% excelentă. A patra prezență în echipa etapei pentru jucătorul Stelei.

Thiago Suarez Mendoza (centru, SCM Zalău, Cuba) – 21 de puncte (+19). Centrul cubanez a fost de neoprit. 17 puncte reușite în atac, cu 65% eficiență, plus alte trei blocaje și un as. Este a treia oară în echipa rundei, fiind unul dintre abonați.

Renee Teppan (universal, SCM Zalău, Estonia) – 30 de puncte (+23). Opusul estonian a fost de-a dreptul fabulos. A tocat defensiva gălățeană și a reușit nu mai puțin de 25 de puncte în atac, cu 51% eficiență. A servit foarte bine și a înregistrat trei ași.

Cristian Bartha (coordonator, SCM Zalău) – 2 puncte (+1). Încă un meci mare făcut de veteranul Zalăului. Și-a condus excelent echipa din teren. Pe lângă pasele ideale, a servit excelent. Pe serviciul său, gazdele au făcut cele mai multe puncte. Și el este la a treia prezență în echipa etapei.

Andrei Savu (centru, Știința București) – 11 puncte (+9). Prestație excelentă pentru tânărul centru al Științei. 8 puncte reușite în atac, cu o eficiență de 62%, plus alte trei blocaje. Este pentru prima dată în echipa etapei.

Vitor Baesso (extremă, SCM Craiova, Brazilia) – 18 puncte (+10). Extrema braziliană a reprezentat unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în victoria de la Baia Mare, cu Știința. 16 puncte în atac, cu o eficiență de 52%. Și-a mai trecut în cont două blocaje. Pe preluare, a greșit o singură minge. Cifrele sale: 59% recepție pozitivă și 35% excelentă. Debutant în echipa etapei.

Marian Ciubotaru (Știința București) – Excelent în defensivă, și-a ajutat mult echipa în recuperarea multor mingi importante. Nu a greșit nicio preluare, iar cifrele sale sunt bune: 67% recepție pozitivă și 27% excelentă. Și el este prima dată în formația ideală a rundei.

Antrenorul etapei:

Adrian Feher (SCM Zalău) – Antrenorul Zalăului a reușit o victorie extrem de importantă în fața Arcadei, una dintre echipele de top ale campionatului. Sălăjenii erau doar la începutul unei serii care avea să-i ducă pe primul loc la finalul turului de campionat.