CSM Oradea, lider în campionatul de baschet, începe returul fără principalul marcator, Kris Richard

CSM Oradea ocupă primul loc în campionat și este calificată în Top 16 al FIBA Europe Cup. Căpitanul echipei, Kristopher Richard, ajunge și el pe lista jucătorilor indisponibili. Se alătură, astfel, jucătorilor Emmanuel Nzekwesi (coapsă), Jaizec Lottie (coapsă; a revenit la antrenamente și este așteptat să fie apt pentru primul joc), Bandja Sy (genunchi).

„Kristopher Richard (gleznă) a suferit o accidentare (entorsă) la piciorul drept în cadrul unui antrenament al echipei, în cursul acestei săptămâni. Foarte probabil Kris va absenta o perioadă mai lungă”, se arată în comunicatul clubului din Oradea.

Veteranul de 36 de ani este cel mai bun jucător al Oradei în actuala stagiune.

În Liga Națională, Richard are medii de 15,1 puncte, 4,8 recuperări și 4,3 pase decisive.

În FIBA Europe Cup a înregistrat 17,5 puncte, 4,9 recuperări și 3,8 assist-uri pe meci. Este în cursa pentru titlul de cel mai bun marcator din istoria competiției.

Absența sa vine într-un moment complicat pentru orădeni. CSM Oradea urmează să dispute, în următoarea lună și jumătate, cele patru meciuri rămase din Top 16 al FIBA Europe Cup, partide dificile în LNBM, inclusiv cu CS Vâlcea și CSO Voluntari, precum și Final 8-ul Cupei României, găzduit chiar la Oradea.

Primul meci din 2026 al vicecampioanei este programat vineri, de la ora 18:00, la Oradea Arena. CSM Oradea va juca împotriva echipei CSM Târgu Jiu, în etapa a 16-a a sezonului regulat, prima din retur.

Duelul opune liderul clasamentului, cu un bilanț de 13 victorii și o înfrângere, penultimei clasate, care are un bilanț de 1-13.

În turul sezonului, CSM Oradea s-a impus categoric la Târgu Jiu, scor 99-53.