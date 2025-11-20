CSM Oradea, în Top 16 FIBA Europe Cup. Care vor fi adversarii românilor

Este a șaptea calificare consecutivă pentru echipa din Oradea între primele 16 echipe ale acestei competiții.

Cei mai buni marcatori ai orădenilor în meciul de miercuri au fost Kris Richard- 17 puncte, Emmanuel Nzekwesi– 14 punct și Thomas Bropleh– 12 puncte.

Kris Richard a devenit al doilea cel mai bun marcator din istoria FIBA Europe Cup.

CSM Oradea a avut un bilanț general de 5-1 și s-a clasat astfel pe primul loc în Grupa C.

Roș-albaștrii avansează în TOP 16, acolo unde se vor duela cu Reggio Emilia (Italia), Cedevita Junior (Croația) și Bosna Sarajev0 (Bosnia-Herțegovina).

Faza a 2-a a competiției începe pe 10 decembrie. Se va juca pe sistemul fiecare cu fiecare în dublă manșă, rezultând alte șase meciuri garantate, jumătate dintre ele pe teren propriu. Primele două clasate vor avansa în sferturile de finală, de unde se joacă în sistem dublă manșă eliminatorie.

Etapa a 2-a din TOP 16 se va desfășura o săptămână mai târziu, adică pe 17 decembrie 2025, competiția reluându-se ulterior sărbătorilor de iarnă.

Iată programul echipei orădene:

• Etapa 1, 10.12.2025, vs Bosna Sarajevo (acasă)

• Etapa 2, 17.12.2025, vs Reggio Emilia (deplasare)

• Etapa 3, 14.01.2025, vs Cedevita Junior (acasă)

• Etapa 4, 21.02.2025, vs Bosna Sarajevo (deplasare)

• Etapa 5, 04.02.2025, vs Reggio Emilia (acasă)

• Etapa 6. 11.02.2025, vs Cedevita Juniori (deplasare)

Antrenor la Bosna Sarajevo este Muhamed Pasalic, fost jucător la CSM Oradea între 2016 și 2019.

Reggio Emilia este din nou adversarul CSM Oradea după sfertul de finală din 2021, câștigat de roș-albaștri la Arena Antonio Alexe.

Cedevita Junior este primul adversar din Croația, a 27-a țară diferită ce oferă un adversar în cupele europene pentru CSM Oradea.