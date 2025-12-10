Prima pagină » Sport » CSM Oradea începe lupta pentru sferturile de finală ale FIBA Europe Cup

CSM Oradea începe lupta pentru sferturile de finală ale FIBA Europe Cup

CSM Oradea debutează miercuri în Top 16 FIBA Europe Cup, într-un meci disputat la Oradea Arena cu echipa KK Bosna Sarajevo din Bosnia-Herțegovina.
CSM Oradea începe lupta pentru sferturile de finală ale FIBA Europe Cup
Foto: CSM Oradea
Cosmin Pirv
10 dec. 2025, 12:08, Sport

Partida este programată miercuri de la ora 19.00.

În grupa L din Top 16, CSM Oradea și Bosna Sarajevo îi mai au ca adversari pe Cedevita Junior Zagreb și Pallacanestro Reggiana. Se joacă pe sistemul fiecare cu fiecare în dublă manșă, primele două clasate calificându-se în sferturile de finală din FIBA Europe Cup.

Formația antrenată de Cristian Achim susține cel de-al 124-lea meci în cupele europene, respectiv cel de-al 86-lea în FIBA Europe Cup. Va fi cel de-al 19-lea meci oficial din stagiunea 2025/26 pentru roș-albaștri.

Echipa din Sarajevo este antrenată de Muhamed Pasalic, fost jucător la Oradea timp de trei sezoane, în care a obținut două titluri de campion al României (2018, 2019), o medalie de bronz în Liga Națională (2017) și două locuri 2 în Cupa României (2018, 2019).

Clubul din Oradea anunță că Jaizec Lottie și Bandja Sy sunt accidentați, fiind indisponibili pentru această confruntare. În schimb, este de așteptat ca noul component al echipei, Nikola Kocovic să debuteze în mod oficial pentru formația orădeană.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro
Gandul
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Cancan
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Prosport
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
Libertatea
Data exactă până când vor mai plăti CASS pensionarii care încasează peste 3.000 lei
CSID
Cele mai puțin fiabile automobile SH: un producător iese în evidență prin defecțiuni la sistemul AdBlue
Promotor