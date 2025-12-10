CSM Oradea începe lupta pentru sferturile de finală ale FIBA Europe Cup

Partida este programată miercuri de la ora 19.00.

În grupa L din Top 16, CSM Oradea și Bosna Sarajevo îi mai au ca adversari pe Cedevita Junior Zagreb și Pallacanestro Reggiana. Se joacă pe sistemul fiecare cu fiecare în dublă manșă, primele două clasate calificându-se în sferturile de finală din FIBA Europe Cup.

Formația antrenată de Cristian Achim susține cel de-al 124-lea meci în cupele europene, respectiv cel de-al 86-lea în FIBA Europe Cup. Va fi cel de-al 19-lea meci oficial din stagiunea 2025/26 pentru roș-albaștri.

Echipa din Sarajevo este antrenată de Muhamed Pasalic, fost jucător la Oradea timp de trei sezoane, în care a obținut două titluri de campion al României (2018, 2019), o medalie de bronz în Liga Națională (2017) și două locuri 2 în Cupa României (2018, 2019).

Clubul din Oradea anunță că Jaizec Lottie și Bandja Sy sunt accidentați, fiind indisponibili pentru această confruntare. În schimb, este de așteptat ca noul component al echipei, Nikola Kocovic să debuteze în mod oficial pentru formația orădeană.