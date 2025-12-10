Prima pagină » Sport » Dusan Miletic, jucătorul lui U-BT, cel mai bun recuperator din ultima etapă a Ligii Adriatice

Jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca, Dusan Miletic, este cel ami bun recuperator din ultima etapă a Ligii Adriatice, cu 13 reușite.
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
10 dec. 2025, 11:21, Sport

În etapa a 9-a a Ligii Adriatice, U-BT Cluj-Napoca a peirdut pe teren propriu în fața echipei Partizan Belgrad, scor 85-92, într-un meci disputat în fața a 10.000 de fani, care au creat o atmosferă incendiară.

Cu 13 recuperări, Dusan Miletic se află în fruntea listei recuperatorilor din etapa a 9-a a în Liga Adriatică.

Vladimir Mihailovic de la Zadar a fost cel mai bun marcator al rundei, după ce a înscris 42 de puncte în meciul împotriva Vienei.

Cel mai bun pasator a fost desemnat jucătorul echipei Partizan, Nick Calathes, cu 11 pase decisive în meciul împotriva echipei U-BT Cluj-Napoca.

U-BT Cluj-Napoca joacă miercuri în deplasare cu Bahcesehir College Istanbul, în startul returului grupei A din Eurocup.

