Dusan Miletic, jucătorul lui U-BT, cel mai bun recuperator din ultima etapă a Ligii Adriatice

În etapa a 9-a a Ligii Adriatice, U-BT Cluj-Napoca a peirdut pe teren propriu în fața echipei Partizan Belgrad, scor 85-92, într-un meci disputat în fața a 10.000 de fani, care au creat o atmosferă incendiară.

Cu 13 recuperări, Dusan Miletic se află în fruntea listei recuperatorilor din etapa a 9-a a în Liga Adriatică.

Vladimir Mihailovic de la Zadar a fost cel mai bun marcator al rundei, după ce a înscris 42 de puncte în meciul împotriva Vienei.

Cel mai bun pasator a fost desemnat jucătorul echipei Partizan, Nick Calathes, cu 11 pase decisive în meciul împotriva echipei U-BT Cluj-Napoca.