Pivotul echipei U-BT Cluj, Dusan Miletic, cel mai bun recuperator al etapei a 7-a din Eurocup

În plus, Dusan Miletic – desemnat MVP al etapei a 4-a – este unul dintre cei trei jucători din cadrul etapei care au încheiat cu double-double, bifând, pe lângă cele 12 recuperări, și 10 puncte.

Ceilalți doi jucători care au reușit o asemenea performanță în runda a 7-a sunt Hugo Benitez (Manresa, 13 puncte, 11 pase decisive) și LJ Thorpe (Hamburg, 13 puncte, 10 pase decisive).

Coordonatorul echipei clujene, Fatts Russell, continuă să fie cel mai bun marcator al competiției, cu o medie de 23,9 puncte pe meci.

Cassius Winston de la Hapoel Midtown Ierusalim a fost desemnat MVP-ul rundei a 7-a în EuroCup, potrivit comunicatului organizatorilor, remis joi, după ce a condus echipa sa la o revenire spectaculoasă în fața celor de la Neptunas Klaipeda, scor 110-93.

Winston a înscris 35 de puncte în doar 22 de minute, cu un indice de performanță de 37 – cea mai mare valoare din rundă – fiind protagonistul săptămânii. Jucătorul american a fost extrem de eficient: 7/8 la două puncte, 5/8 la trei puncte și 6/8 la libere, adăugând și 2 recuperări, 3 pase decisive, 1 intercepție și 1 blocaj.

Aceasta marchează a treia săptămână consecutivă în care un jucător de la Hapoel primește acest premiu, după Jared Harper și Bryce Jones.

Alți lideri ai etapei sunt Hugo Benitez (Manresa), care a adunat cele mai multe pase decisive în rundă – 11, în partida pierdută cu U-BT Cluj, iar Balsa Koprivica (Bahcesehir College Istanbul) a realizat cele mai multe capace – 4.

Totodată, fostul jucător al clujenilor, Adam Mokoka, acum la Cosea JL Bourg-en-Bresse, a fost al treilea jucător al rundei la capitolul eficiență, cu un indice de performanță de 32.