Baschet. Dusan Miletic, pivotul sârb de la U-BT Cluj-Napoca, desemnat MVP al rundei 4 din EuroCup

Miletic a fost decisiv în victoria spectaculoasă a clujenilor, scor 103-102 în prelungiri, în disputa de pe teren propriu împotriva echipei Umana Reyer Veneția, marcând 17 puncte, reușind 13 recuperări, 3 pase decisive, 2 blocaje și obținând 5 faulturi.

Aproape de Miletic s-a aflat Chris Ledlum, de la ratiopharm ulm, cu 25 de puncte și +30 indice de eficiență, în ciuda înfrângerii echipei sale, 99-102, cu Besiktas GAIN Istanbul.

De asemenea, oficialii competiției l-au nominalizat și pe Karel Guzman, de la U-BT Cluj, printre performerii etapei, carea contribuit cu un double-double, 17 puncte și 10 recuperări, eficiență 29.

Alți performeri ai rundei au fost Kameron McGusty (London Lions) și Retin Obasohan (BAXI Manresa).

Fatss Russell de la Cluj rămâne liderul competiției la puncte marcate (24,2 puncte pe meci), în timp ce Zacharie Perrin (Veolia Towers Hamburg) conduce la recuperări (10,8 pe meci), iar Arnas Velicka (Neptunas Klaipeda) la pase decisive (8,2 pe meci).