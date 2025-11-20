Mitchell Creek, liderul U-BT Cluj în meciul cu Hapoel, al doilea jucător ca eficiență în runda a 8-a din EuroCup

Mitch Creek a realizat cel mai bun meci al său pentru campioana României în EuroCup, în eșecul de pe teren propriu cu Hapoel Midwest Jerusalem, scor 89-101. Creek a stabilit un record personal cu 26 de puncte, având procentaje excelente: 5/9 la două puncte, 2/2 de la distanță și 10/10 la libere.

A completat prestația cu 2 recuperări, 2 pase decisive, 1 intercepție, un record personal de 2 capace și 10 faulturi scoase, pentru un indice de performanță de 35, cel mai bun din cariera sa.

Astfel, a fost al doilea în ierarhia celor mai eficienți jucători ai etapei, în urma lui Kevin Yebo (NINERS Chemnitz), care a fost desemnat, în premieră, MVP al rundei, după o seară spectaculoasă în care a încheiat cu un indice de performanță de 38, record personal.

Yebo și-a condus echipa la prima victorie externă din istoria clubului în EuroCup, 105-94 pe terenul formației Dolomiti Energia Trento. Yebo a fost de neoprit: 33 de puncte, 8 recuperări, 3 pase decisive și 10 faulturi scoase.

De la Cluj, Daron Russel se menține lider în clasamentul marcatorilor, cu o medie de 22,8 puncte pe meci, chiar dacă în partida de marți seară a înregistrat cel mai slab joc al său din acest sezon, cu doar 15 puncte (5/22 la aruncări din acțiune).

În plus, campioana României este în fruntea întrecerii la capitolul de puncte marcate în actualul sezon al competiției europene, cu o medie totală de 96,8 puncte pe meci.