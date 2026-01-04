U-BT Cluj-Napoca s-a calificat în Top 8 din Liga Adriatică

„U-BT Cluj-Napoca a avut o prestație impresionantă pe teren propriu în etapa a 13-a a AdmiralBet ABA League, învingând FMP cu 93:65 și asigurându-și oficial locul în faza Top 8 a competiției”, scriu reprezentanții Ligii Adriatice.

Conform acestora, meciul a fost dominat de campionii României de la început până la sfârșit.

Șapte jucători clujeni au terminat partida cu cel puțin 10 puncte înscrise, într-un meci în care echipa a adunat 27 de pase decisive.

MVP-ul partidei a fost Daron Russell, care a avut 10 puncte marcate, 5 recuperări, 6 pase decisive.

„Cred că acesta a fost unul dintre cele mai frumoase și mai bune meciuri pe care le-am avut în tot sezonul. Am fost constanți în cea mai mare parte a jocului, în special în apărare. Acesta este un aspect important pe care vrem să-l îmbunătățim, apărarea. Am permis doar 65 de puncte unei echipe care marchează relativ multe puncte în Liga Adriatică. Cred că a fost un meci foarte bun pentru noi, mentalitatea tuturor jucătorilor a fost bună. Din fericire pentru noi, am avut posibilitatea să avem întreg lotul valid, lucru care nu s-a întâmplat prea des în acest sezon și cred că asta a ajutat la rotația și la intensitatea pe care vrem să o punem pe terenul de baschet. Din nou 27 de pase decisive, am pus accent pe asta, pe a pasa mingea, pe a lua decizii bune și pe a ne pune jucătorii în cele mai bune situații de a marca. În plus, 40 de recuperări, deci a fost un meci foarte bun și mi-a făcut plăcere să-l antrenez”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca.

„Cred că am făcut un meci foarte bun. A fost un meci complet, atât ofensiv, cât și defensiv. Am pasat foarte bine mingea, am avut aruncări bune, am alergat, am recuperat, așa că a fost un meci foarte bun pentru noi”, a spus și Jeffery Taylor, jucător U-BT, citat de site-ul oficial al echipei.

Clujenii au ajuns în grupa A la 9 victorii și 3 înfrângeri și, cu patru etape rămase din faza grupelor, nu mai pot pierde locul 4, care duce în faza Top 8 a competiției.

Din grupa A a Ligii Adriatice, unde joacă U-BT, mai sunt calificate în Top 8 Partizan Belgrad și Dubai Basketball Club,

Următorul meci al campioanei României este programat miercuri în deplasare la Veneția, în Eurocup.