U-BT joacă sâmbătă în Belgrade Arena cu Partizan, în etapa a 17-a a Ligii Adriatice

Partida este programată de la ora 20.00 în Belgrade Arena, cunoscută în lumea baschetului drept casa celor două mari rivale, Partizan și Steaua Roșie. Arena a găzduit, de asemenea, Final Four-urile Euroligii din 2018 și 2022, câștigate de Real Madrid, cu Jeffery Taylor în lot la acel moment, respectiv Anadolu Efes Istanbul.

Câștigătoare a Euroligii în sezonul 1991–1992, Partizan Belgrad a fost prima echipă din cea mai puternică competiție europeană pe care U-BT a întâlnit-o într-un meci oficial la Cluj, în turul Grupei A, etapa a IX-a. La finalul primei confruntări directe, formația sârbă, de opt ori campioană a Ligii Adriatice, a plecat din BTarena cu victoria, scor 85-92.

Echipa din Belgrad e la nouă victorii consecutive în Liga Adriatică, ultimul succes fiind obținut sâmbătă, 25 ianuarie, 90-84 vs. Igokea.

„Nu suntem în cea mai bună perioadă a noastră”

Cele două adversare sunt vecine în clasamentul Grupei A, Partizan fiind pe locul 2, cu 13 victorii și o singură înfrângere, în timp ce U-BT e pe locul 3, cu 9 victorii din 14 meciuri. Partizan, U-BT și BC Dubai sunt cele trei echipe care au obținut biletele pentru următoarea fază a competiției până în acest moment, numită Top 8. Acolo, cele patru echipe ce se vor califica din Grupa A, se vor lupta doar cu formațiile venite din Grupa B, în meciuri tur-retur.

Până în acest moment, Buducnost, Cedevita Olimpija Ljubljana și Steaua Roșie Belgrad sunt echipele din cealaltă grupă pe care U-BT e sigură că le va întâlni în încercarea de a ajunge în PlayOff.

„Ne așteaptă un nou meci greu în deplasare. Evident, toată lumea știe cine este Partizan, o echipă de Euroligă care, chiar dacă nu e în cea mai bună perioadă a ei, cu siguranță rămâne o echipă foarte puternică. Noi vom încerca să abordăm meciul așa cum o facem întotdeauna și anume să facem tot ce ține de noi pentru a încerca să câștigăm, asta ne dorim. Nu suntem în cea mai bună perioadă a noastră, venim după o înfrângere dureroasă la Manresa, însă trebuie să trecem peste și să încercăm să ieșim din această pasă proastă”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul campioanei României.