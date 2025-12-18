Mitchell Creek, jucătorul lui U-BT Cluj-Napoca, desemnat MVP-ul etapei a 11-a în Eurocup

„O performanță extraordinară într-o victorie convingătoare pe teren propriu”, descriu reprezentanții Eurocup reușita de miercuri a lui Mitchell Creek.

Acesta a avut un indice de performanță de 43, cel mai bun din cariera sa, și a marcat 40 de puncte, un record al clubului clujean, în partida câștigată miercuri de U-BT cu Neptunas.

Australianul a avut un procentaj de aruncări aproape perfect: 10 din 11 aruncări de două puncte, 4 din 4 aruncări de trei puncte și 8 din 10 aruncări libere.

El a adăugat patru recuperări, o pasă decisivă și o intercepție.

Creek a câștigat titlul de MVP al etapei pentru prima dată în cariera sa în Eurocup și a devenit al doilea jucător al lui Cluj care a reușit acest lucru în acest sezon, după Dusan Miletic în etapa a 4-a.

Australianul a devenit al șaptelea jucător care a marcat 40 de puncte într-un meci din Eurocup, alături de Randy Duck (49 de puncte, 2003-04), Bobby Brown (44, 2007-08), Mire Chatman (43, 2010-11), Loukas Mavrokefaldis (42, 2015-16), John Roberson (42, 2017-18) și Scottie Wilbekin (41, 2017-18).

U-BT, recorduri pe linie

U-BT și-a depășit miercuri mai multe recorduri: pentru cele mai multe puncte într-un sfert (38 de puncte), într-o repriză (68), după trei sferturi (92) și într-un meci de 40 de minute, cu victoria sa cu 118-97 asupra Neptunas Klaipeda. Clujenii au ratat la mustață recordul lor istoric într-un singur meci, care era de 120 de puncte într-un meci cu prelungiri în 2023-24.

„În unele seri ai senzația că totul merge bine. Nu contează dacă este o aruncare stupidă pe care nu ar trebui să o faci. Nu contează, toate intră”, a spus Creek, citat de euroleaguebasketball.net.

După victoria de miercuri, U-BT și-a consolidat locul 4 în grupa A din Eurocup.

Următorul meci al campioanei României la baschet masculin este vineri, în Liga Adriatică. Clujenii vor juca în premieră în această competiție în Sala Sporturilor „Horia Demian” împotriva formației KK Krka.