Silvășan, înainte de meciul U-BT Cluj cu Krka: În această competiție nicio echipă nu cedează

„Urmează un meci important în Liga Adriatică. Trebuie să rămânem concentrați, chiar dacă în meciul de mâine suntem favoriți, însă știm foarte bine că în această competiție nicio echipă nu vine să se dea bătută și nu cedează. Trebuie să profităm de spiritul și mentalitatea arătate în meciul din EuroCup cu Neptunas și să continuăm în același ritm”, a declarat Mihai Silvășan, într-un comunicat al campioanei României.

Tehnicianul clujenilor a subliniat importanța apărării și a tranziției rapide.

„Ne concentrăm din nou pe apărarea noastră, vrem să avem o apărare bună care să ne dea ocazia să înscriem coșuri ușoare în tranziție. Să nu uităm că în meciul tur am avut mari probleme, când am reușit să îi învingem doar în prelungiri”, a mai spus Silvășan.

Echipa clujeană va disputa primul meci din Liga Adriatică pe teren propriu în Sala Sporturilor „Horia Demian”. Partida cu KK Krka este programată vineri, de la ora 19:30. Meciul contează pentru debutul returului din Grupa A. U-BT ocupă locul 3, în timp ce adversarii din Slovenia se află pe ultima poziție.

Pentru baschetul clujean, Sala „Horia Demian” este o arenă de referință. Aici, în 2011, U-BT cucerea primul titlu național din istoria clubului, după celebrul coș de la jumătatea terenului reușit de Tyler Morris în finala cu CSU Asesoft Ploiești.

U-BT Cluj revine în Liga Adriatică după o demonstrație ofensivă în BKT EuroCup, împotriva lui Neptunas Klaipeda. În Liga Adriatică, clujenii au pierdut cu Partizan Belgrad, înfrângere care a oprit o serie de patru victorii consecutive.

Krka, deși ocupă ultimul loc în grupă, vine la Cluj după două victorii consecutive. Sunt și singurele, de altfel, obținute în competiție, în cele opt partide disputate.

Din punct de vedere statistic, clujenii conduc Liga Adriatică la puncte marcate, recuperări și pase decisive.