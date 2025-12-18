Prima pagină » Sport » Finalissima 2026: Spania – Argentina, duelul campioanelor continentale, programat în martie în Qatar

UEFA, forul european de fotbal, și CONMEBOL, forul sud-american, au anunțat joi seară că orașul Lusail, din Qatar, va găzdui Finalissima 2026, meciul care va opune Spania, câștigătoarea Euro 2024, și Argentina, campioana Copa América 2024.
sursă foto: CONMEBOL
Petre Apostol
18 dec. 2025, 16:47, Sport

Finalissima este programată pentru vineri, 27 martie 2026, de la ora 22:00, și se va disputa pe stadionul Lusail, arena emblematică a Cupei Mondiale din 2022.

Finalissima aduce față în față cele mai bune echipe ale Europei și Americii de Sud, într-un duel simbolic între campioanele continentale. Pentru această ediție, confruntarea va însemna și o posibilă revedere între generații. Lamine Yamal, simbolul noii generații spaniole, se confruntă cu Lionel Messi, liderul istoric al Argentinei.

Ultima ediție a competiției a avut loc în 2022. Atunci Argentina a învins clar Italia, scor 3-0, pe stadionul Wembley din Londra.

Finalissima a fost relansată după aproape 30 de ani

Competiția, cunoscută anterior sub numele de Cupa Artemio Franchi, a fost relansată după o pauză de aproape 30 de ani.

Primele două ediții au avut loc în:

1985 – Franța a câștigat trofeul la Paris, 2-0 cu Uruguay

1993 – Argentina s-a impus în fața Danemarcei la Buenos Aires, după lovituri de departajare

„Acest meci emblematic este mai mult decât o competiție; este un simbol al cooperării și respectului dintre confederații și o oportunitate pentru fani de a se bucura de un eveniment cu adevărat istoric”, a declarat președintele CONMEBOL, Alejandro Domínguez, în comunicatul oficial.

La rândul său, președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a spus: „Această partidă simbolizează unitatea a două continente fotbalistice și demonstrează dimensiunea globală a sportului nostru, într-o confruntare de mare prestigiu. Așteptăm cu nerăbdare o seară de neuitat, cu fotbal de elită și o celebrare internațională”.

