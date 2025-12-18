Prima pagină » Economic » Yaroslava Burlachenko rămâne la echipa de handbal Gloria Bistrița și în sezonul 2026/2027

Yaroslava Burlachenko rămâne la echipa de handbal Gloria Bistrița și în sezonul 2026/2027

Yaroslava Burlachenko va continua să evolueze pentru echipa de handbal feminin Gloria Bistrița și în sezonul următor, anunță joi clubul bistrițean.
sursa foto: Gloria Bistrița
Petre Apostol
18 dec. 2025, 18:06, Economic

În vârstă de 33 de ani, Yaroslava Burlachenko este originară din Ucraina, dar a obținut și cetățenia română.

Burlachenko evoluează pe postul de pivot și se află la Bistrița din 2024.

Handbalista a mai evoluat în România la Danubius Galați, SCM Craiova, HCM Slobozia și Minaur Baia Mare.

„Sunt bucuroasă să vă anunț că voi juca pentru Gloria și în sezonul următor. Mă simt bine alături de echipă. Avem un drum de parcurs împreună, cu multă muncă, determinare și ambiții mari”, a declarat jucătoarea.

Yaroslava Burlachenko are în palmares o medalie de bronz în Liga Europeană, fiind și sfertfinalistă în Challenge Cup.

Gloria Bistrița ocupă locul al treilea în grupa din Liga Campionilor și se află pe a doua poziție în Liga Florilor.

