Banca Transilvania ține piața pe linia de plutire. Și sectorul energetic a închis pe plus

Piața de capital de la București a înregistrat joi evoluții diferite între companii, cu creșteri și scăderi care s-au compensat, astfel că principalii indicatori au rămas aproape de nivelurile din ședința precedentă. Banca Transilvania a fost din nou pe plus.

Banca Transilvania și companiile din energie, pe creștere

Titlurile TLV au fost cotate la 30,14 lei, în creștere cu 0,47% față de ziua anterioară. În schimb, BRD – Groupe Société Générale a fost evaluată în scădere cu 0,60%. Fondul Proprietatea a coborât la 0,569 lei, marcând una dintre cele mai vizibile scăderi din rândul companiilor mari, de 2,74%.

În sectorul energetic, evoluțiile au fost neuniforme. OMV Petrom a fost tranzacționată la 0,9810 lei, în creștere cu 0,62%, iar Romgaz la 9,77 lei, în urcare cu 1,24%. Transgaz a ajuns la 63,00 lei, cu un avans de 1,12% peste nivelul din ședința anterioară. Acțiunile Digi au crescut ușor, cu 0,19%.

Transelectrica și MedLife pe minus

De cealaltă parte, acțiunile Transelectrica au scăzut cu 0,99%, iar cele ale Premier Energy au pierdut 0,68%. Hidroelectrica a crescut ușor, cu 0,16%, în timp ce Nuclearelectrica a coborât la 54,20 lei, în scădere cu 0,73%.

„Alte companii importante din indicele principal au avut variații mai reduse. Electrica și One United Properties au fost pe creștere, cu 0,58%, respectiv 0,34%, în timp ce MedLife a scăzut cu 1,41%. TeraPlast a fost pe creștere, iar Antibiotice a scăzut cu 0,60%.

Chiar dacă au crescut mai puțin decât alte acțiuni, titlurile emise de Banca Transilvania contează mai mult pentru piață, fiind printre cele mai tranzacționate.

AeRO, piața companiilor mai mici

Pe piața dedicată companiilor cu capitalizare mai redusă, indicele reprezentativ a scăzut ușor, până la 929,94 puncte (-0,09%). Unele acțiuni au avut mișcări mai vizibile în acest segment. Dar scăderea indicelui arată că, per ansamblu, prețurile au fost ușor mai mici decât în ședința precedentă.

Creșteri mai mari în agricultură și IT

Acțiunile Agroserv Măriuța, companie din sectorul agricol și al producției de lactate, au înregistrat cea mai mare creștere, cu 4,44%, până la 7,05 lei. Titlurile Grup Șerban Holding, activă în agricultură și producția de alimente, au avansat cu 3,53%, fiind evaluate la 1,76 lei.

Și Connections Consult, firmă de consultanță și servicii IT, a consemnat un avans de 1,71%, iar Visual Fan, producător de electronice și dispozitive smart, a urcat cu 1,52%. Creșteri au mai fost înregistrate de Life Is Hard, companie de software (1,47%), Iproeb, producător de cabluri electrice (1,91%), și Norofert, care produce îngrășăminte agricolă (1,06%).

Avioane Craiova, pe minus

Pe scădere, acțiunile 2B Intelligent Soft, furnizor de soluții IT, au pierdut 2,22%, iar titlurile Comvex, operator portuar din Constanța, au coborât cu 1,06%. Foraj Sonde Videle, companie de servicii petroliere, a scăzut cu 0,96%, iar Bucur SA București, activă în comerț, cu 1,71%.

Acțiunile Avioane Craiova, producător din industria aeronautică, au consemnat un minus de 0,80%, după ce compania s-a aflat în atenția investitorilor în ultimele zile. Societatea a anunțat recent neîntrunirea cvorumului la o adunare a acționarilor și convocarea unei noi ședințe pentru finalul lunii decembrie. Numirile interimare din conducerea companiei au condus chiar la amendarea ministrului Radu Miruță.