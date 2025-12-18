Ministrul Economiei, amendat cu 15.000 lei pentru numirile de la Avioane Craiova

Ministrul Economiei, Radu Miruță a precizat că amenda i-a fost comunicată miercuri, 17 decembrie 2025, fiind legată de hotărârea sa de a instala o echipă interimară la Avioane Craiova. Potrivit acestuia, compania funcționează cu conducere provizorie încă din 2016. S-a întâmplat în urma unei proceduri de selecție demarate atunci, dar niciodată finalizate. Conform publicației Gândul, Ministrul susține că a acționat pentru a respecta legea, care prevede că un mandat interimar nu poate depăși 12 luni.

El a explicat, pe rețelele sociale, că lipsa unei conduceri definitive și procedura incompletă din 2016 au creat un blocaj administrativ, ceea ce l-a determinat să facă numirea temporară. În opinia sa, procesul derulat anterior „a ocolit AMEPIP” și nu a respectat prevederile legale.

Ministrul Economiei: reacție rapidă

Radu Miruță a calificat situația drept „culmea ridicolului” și a anunțat că va contesta amenda în instanță, însă este pregătit să o achite dacă aceasta reprezintă „prețul pentru corectitudine”. El afirmă că nu a girat numiri controversate, ci a încercat să introducă transparență și legalitate în conducerea companiilor de stat. Mesajele sale au generat atât susținere din partea unor cetățeni, cât și critici din partea unor politicieni și analiști.

Ministrul a evidențiat durata nejustificat de mare a interimatului la Avioane Craiova. El a evidențiat și lipsa unei explicații clare din partea AMEPIP privind sancțiunea aplicată, pe care o consideră „abuzivă”.

Opinia publică, împărțită

Amenda a stârnit opinii împărțite. Susținătorii ministrului au propus chiar să contribuie financiar pentru plata acesteia. Gest pe care Miruță l-a refuzat, menționând că nu dorește donații. Unii comentatori văd sancțiunea drept o formă de presiune politică, în timp ce alții consideră că AMEPIP a acționat conform legislației și că un ministru trebuie să respecte regulile în vigoare.

Dezbaterea a readus în atenție problemele structurale din companiile de stat. De asemenea, se arată dificultățile proceselor de selecție a conducerii și rolul instituțiilor de monitorizare în prevenirea abuzurilor.

Cazul scoate la iveală tensiunile dintre diferite autorități în administrarea societăților de stat și provocările legate de aplicarea cadrului legal. Radu Miruță a declarat că va ataca sancțiunea în instanță. Discuțiile privind legalitatea acestei măsuri vor continua atât în spațiul public, cât și pe plan juridic.