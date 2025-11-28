Cine face parte din conducerea AMEPIP? Anișoara Ulcelușe, șefă de departament la Comisia Europeană și director de finanțe la mai multe firme din mediul privat

AMEPIP va fi condusă de Anișoara Ulcelușe, care a câștigat concursul de selecție a conducerii agenției. Potrivit deciziei premierului publicată de AMEPIP, în funcțiile de vicepreședinți au fost numiți Nicolae-Bogdan Codruț Stănescu și Oana-Mihaela Petrescu.

Potrivit Gândul, Anișoara Ulcelușe a lucrat la Comisia Europeană, fiind și șefă de departament. Ea vine din mediul privat, lucrând anterior ca director financiar în cadrul Anchor Group, director de finanțe și administrare în cadrul Zentiva, dar și alte posturi de conducere și responsabil al bugetelor în cadrul altor companii private precum Deloitte sau Metro Cash&Carry România.

Potrivit CV-ului său, Anișoara Ulcelușe are studii de Master în Administrarea Afacerilor, în cadrul școlii de Management SDA Bocconi din Milano, și încă un an de masterat HEC Paris Business School.

Selecția conducerii instituției trebuie să fie complet finalizată până în 28 noiembrie, pentru ca țara noastră să poată primi 330 de milioane de euro prin PNRR.