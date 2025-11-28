Managerii din comerț și servicii anticipează creșteri de prețuri în următoarele luni

INS a publicat vineri anchetele statistice realizate în luna noiembrie, care reflectă estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendinţele în evoluţia activităţii economice, numӑrului de salariaţi şi preţurilor.

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri (soldul conjunctural fiind -2,5 %). În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de ușoară creștere a numărului de salariați (sold conjunctural +10,1%). Majorӑri de preţuri sunt estimate de cei mai mulți dintre respondenți 45,9% și doar 1,6 % spun că prețurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de +44,3%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -2,4%. În sectorul serviciilor, numărul salariaților este preconizat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -3,4%. Prețurile de vânzare sau de facturare se anticipeazӑ cӑ vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +17,0%.

Potrivit opiniilor exprimate de manageri, volumul producției din sectorul construcții va avea o tendință descendentă în următoarele trei luni (sold conjunctural -22,3%). De asemenea, se preconizează o diminuare și a numărului de salariați (sold conjunctural -12,3%). Se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +33,1%.

Managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni scădere moderată a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de -6,6%. Se estimează, de asemenea, scădere moderată și a numărului de salariați (sold conjunctural -7,5%). Prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de +22,9%.