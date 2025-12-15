Pensia medie lunară a crescut ușor în trimestrul trei al anului

În trimestrul trei din 2025, numărul mediu de pensionari a fost de 4.921.000, în creștere cu 3.000 față de trimestrul doi, iar pensia medie lunară, determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru toate categoriile de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc. – de către casele de pensii, a fost de 2.941 lei, în creștere cu 0,3% față de trimestrul precedent.

INS arată că pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,0%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%. În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de 0,1% şi pensionarii cu pensii anticipate parțial, a căror pondere a fost de 2,1%.

Raport de 8 salariați la 10 pensionari

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10, transmite INS.

Acesta prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în București şi în judeṭul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariați în judeţul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.815 lei, iar pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 60,2% din câștigul salarial mediu net (59,6% în trimestrul precedent).

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial. Valori minime, de puțin peste 2.200 de lei, se înregistrează în județele Botoșani, Vrancea și Giurgiu, în timp ce în București ajunge la 3.560 lei, iar în Hunedoara la 3.505 lei.

Diferențe între femei și bărbați

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaților în cazul principalelor categorii de pensii, chiar și pentru acele categorii de pensii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților.

„Astfel, în cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,6% din cea a bărbaților, în cadrul acestei categorii înregistrându-se și cea mai mare disparitate, în cazul pensiei medii pentru stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a reprezentat doar 48,0% din cea a bărbaților. Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor şi bărbaţilor sunt în categoria pensiei anticipate (3761 lei pentru femei față de 4105 lei pentru bărbați)”, potrivit INS.