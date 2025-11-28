Cum a modificat Guvernul legislația AMEPIP și normele de aplicare a noii OUG 109 privind guvernanța corporativă? Au fost incluse prevederi pentru a evita provizoratele

O serie de prevederi de vizează procedurile de selecție în structurile de conducere a instituțiilor publice, precum și atribuțiile entității înființate pentru a urmări evoluția acestora au fost introduse, vineri, printr-un act normativ menit să consolideze cadrul de guvernanță corporativă.

Este vorba de Hotărârea de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.617/2023 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice şi pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

Cât costă provizoratele

Potrivit informării Guvernului, procedura de selecție a noilor membri ai consiliilor de administrație se va desfășura conform legislației în vigoare la data declanșării selecției, inclusiv în cazul apariției unor posturi vacante după numirea consiliului.

„Sunt introduse clarificări privind noțiunea de experiență relevantă în domeniile inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice, precum și reguli pentru declanșarea selecției cu minimum 6 luni înainte de expirarea mandatelor, pentru a evita provizoratele. Termenul pentru constituirea comisiei de selecție este stabilit la două zile lucrătoare. Pentru întreprinderile publice ale autorităților locale care nu intră sub incidența art. 42 din OUG nr. 109/2011, autoritatea tutelară poate solicita AMEPIP desemnarea a doi membri în comisie”, se arată în informare.

Mențiunea vine în contextul în care provizoratele de la conducerea unor mari companii de stat au atras suspendarea sumelor aferente jalonului 121 din PNRR privind guvernanța corporativă. Dintr-un total de 227 de milioane de euro, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat recent că se salvează 90%, echivalentul sumelor aferente companiilor care au îndeplinit toate condițiile înainte de termenul-limită de vineri. Cel mai recent caz în care nu s-au putut numi un director general și unul financiari plini este Hidroelectrica.

Noi atribuții pentru șeful AMEPIP

Potrivit Guvernului, nou actul normativ completează atribuțiile președintelui AMEPIP, care va putea emite avize conforme și pentru reînnoirea mandatelor administratorilor regiilor autonome, întrucât în prezent legislația acoperă doar întreprinderile publice organizate ca societăți.

Reprezentanți Executivului arată că prin noua HHG se introduce și posibilitatea ca președintele AMEPIP să emită o decizie de revizuire a nivelului minim al indicatorilor cheie de performanță ai unei întreprinderi publice, în situații speciale, pe baza unei solicitări temeinic justificate a autorității publice tutelare, susținută prin rapoarte și documente relevante.

De asemenea, finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale AMEPIP va fi asigurată integral din venituri proprii. Regulamentul de organizare și funcționare nu va mai fi publicat în Monitorul Oficial, ci pe site-ul instituției, pentru asigurarea transparenței.

Actul normativ modifică și prevederile privind condițiile de pregătire și experiență profesională pentru înscrierea în corpul administratorilor întreprinderilor publice.

În noul HG, se clarifică procedura de selecție a reprezentantului autorității publice tutelare, desemnat dintre funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul acesteia ori din cadrul altor autorități sau instituții. Procedura va fi competitivă și transparentă, derulată de comisia de selecție și nominalizare, pe baza unei liste de două – trei persoane propuse de autoritatea tutelară, arată oficialii.

Totodată, în ceea ce privește indicatorii cheie de performanță, se introduc indicatori adaptați specificului și complexității activității întreprinderii publice. Se reglementează structura gradului de realizare a indicatorilor, se clarifică formula de calcul a gradului total de realizare și se stabilesc noi condiții privind plata componentei variabile și evaluarea administratorilor și directorilor, au conchis reprezentanții Guvernului.