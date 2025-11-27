Alexandru Nazare, despre impactul în buget al eșecului procedurii de selecție a unui director general plin la Hidroelectrica

Alexandru Nazare a admis că atragerea mai multor fonduri europene la buget este o țintă a autorităților, dar ce se poate pierde distins pe jaloane ține de competența ministerelor de resort.

În acest caz este vorba de riscul iminent de a nu absorbi toate sumele aferente jalonului 121 pentru companiile din energie, după ce Hidroelectrica a anunțat oficial miercuri seară, o confirmare informațiilor obținute pe surse de Mediafax, că procedura se reia, după ce niciun candidat nu a reușit să întrunească toate condițiile pentru a fi ales director general.

„Evident că țintim să avem cât mai multe sume absorbite din PNR. Țintim să avem în următoarea cerere de plată o sumă cât mai mare și evident că aceste lucruri ne ajută și în bugetul anului 2025 și în bugetul anului 2026”, a afirmat Alexandru Nazare.

Astfel demnitarul a îndrumat jurnaliștii spre colegii din Guvern.

„În privința modului în care aceste ținte sunt îndeplinite, vă rog foarte frumos să discutați cu miniștrii care sunt responsabili de negociere a lor. Cuantificarea în interiorul cererii de plată, defalcarea fiecărei chestiuni în cererea de plată este o chestiune de care se ocupă ministrul Fondurilor Europene și știu că se ocupă de acest subiect, de asemenea, și ministrul Energiei, deci n-aș vrea să fac eu comentarii aici”, a precizat ministrul Finanțelor.

Cât „costă” o poziție din directorat

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat încă de marți de reporterul Mediafax în ce măsură ar urma să respecte companiile din energie termenul limită din 28 noiembrie, termen la care urma să fie finalizată și selecția la Hidroelectrica.

La întrebarea privind încadrarea în termenul-limită de vineri, 28 noiembrie, pentru respectarea jalonului 121 privind guvernanța corporativă, ministrul Energiei a declarat că peste 90% din companii vor trece cu succes de acest proces până la termenul-limită.

„Sunt proceduri în derulare. Deadline-ul care a fost stabilit pentru jalonul 121 pentru toate companiile din România, care trebuia să fie îndeplinit încă din trimestrul trei al anului 2022 și nu a fost îndeplinit până în momentul de față, au ca și deadline data de 28 noiembrie. În momentul de față pot să vă spun că am demarat proceduri la toate aceste companii care nu aveau îndeplinite respectivele ținte agreate în PNRR, în momentul de față pot să vă spun că peste 90% dintre ele cu siguranță că vor fi finalizate în acord cu solicitările Comisiei Europene până în data de 28 noiembrie. Sunt situații litigioase la era o parte dintre ele. Am purtat discuții punctuale, am tratat chirurgical fiecare în aceste situații, pentru că sunt elemente care nu depind nici de autoritate tutelară și nici de companie, de exemplu, în situația în care apar contestații în instanță pe care nu pot să le controlezi”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Bogdan Ivan a evitat marți să dea o sumă înainte de finalizarea tuturor proceselor.

„Avem inclusiv adunări generale convocate în cursul acestei săptămâni, inclusiv în data de 28 noiembrie. Nu pot să vă spun această sumă. Ceea ce pot să vă spun este clar: că din 227 de milioane de euro pierduți vom salva cel puțin 90%”, a spus ministrul Energiei. Inițial au fost în total 43 de poziții care trebuia ocupate în această perioadă doar la Ministerul Energiei.

Joi, Bogdan Ivan a precizat că situația de la Hidroelectrica nu duce la pierderea întregului jalon, ci la o penalizare punctuală, proporțională cu poziția neocupată.

„Pentru o poziție la Hidroelectrica, în directorat, penalizarea este de 6 milioane de euro. Nu se pierd toți cei 227 de milioane, ci sume proporționale cu poziția pentru care compania nu a reușit să finalizeze procedura conform metodologiei europene”, explică ministrul.