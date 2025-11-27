De la boom-ul AI la cursa pentru eficiența energetică: marile pariuri ale piețelor pentru 2026

Marile pariuri ale piețelor pentru 2026 sunt inteligența artificială și eficiența energetică. Printre marile pariuri ale piețelor se numără și sănătatea, în timp ce tarifele vor pierde din importanță.

Marile case de investiții au început să se concentreze pe oportunitățile pentru 2026. Inteligența artificială rămâne în top. Eficiența energetică devine o miză majoră.

Tarifele își pierd importanța

Martin Todd, de la Federated Hermes, explică schimbarea. Tarifele au dominat 2025, creând incertitudine pe piețe. Majoritatea tarifelor propuse au fost eliminate sau suspendate.

„Pentru anul următor, ne așteptăm ca tarifele să-și piardă importanța ca temă centrală””, spune Todd. Capitalul se va redirecționa către inovare. Volumele comerciale vor reveni la normal.

Economia globală se fragmentează

Fiecare țară acordă prioritate lanțurilor de aprovizionare interne. India și Vietnamul devin hub-uri neutre. Ele atrag investiții de relocalizare, scrie La Stampa.

Economiile avansate subvenționează producția locală. Vor să îmbunătățească reziliența. Această fragmentare aduce volatilitate specifică sectorului.

Industria și materialele pot beneficia de prime de relocalizare. Multinaționalele se confruntă cu comprimarea marjelor. Duplicarea logisticii costă scump.

Două teme cheie în infrastructură

Allianz GI identifică tranziția energetică ca prioritate. Energia regenerabilă și rețelele electrice atrag investiții. Infrastructura digitală e la fel de importantă.

Centrele de date, rețelele de fibră optică și 5G oferă fluxuri de numerar contractuale. Protejează împotriva inflației. Corelația cu activele tradiționale e scăzută.

Franklin Templeton consideră infrastructura domeniul preferat pe piețele private. Datoriile imobiliare comerciale sunt și ele atractive. Capitalul privat secundar completează lista.

Inteligența artificială și productivitatea

„Faza de monetizare a AI ar putea extinde leadershipul piețelor de capital”, spune Todd. Difuzarea sa în toate sectoarele va crea oportunități. Un grup mai larg de companii va beneficia.

Creșterea productivității datorată AI ar putea tempera câștigurile din aurul. Evaluările actuale par atractive. Raportul preț/câștig pentru gigantii tech e de 25.

Alte teme de investiții atractive

Electrificarea rămâne pe lista investitorilor. Economia circulară câștigă teren. Incluziunea financiară atrage atenție.

Sănătatea și bunăstarea sunt în creștere. Eficiența energetică devine crucială. Toate aceste teme oferă oportunități pentru 2026.

Comparațiile cu bula dot-com par nejustificate. Evaluările actuale sunt mai solide. Creșterea preconizată a câștigurilor susține optimismul.