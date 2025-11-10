Pariurile ilegale, în topul căutărilor românilor pe Google

Conform unui studiu recent, evocat de FEDBET – federația ce reunește organizații de profil precum Romanian Bookmakers, Romslot și Rombet – piața ilicită a jocurilor de noroc a ajuns la un nivel critic. Se estimează că operatorii care funcționează în afara legii încasează anual venituri de peste 2 miliarde de lei (aproximativ 400 de milioane de euro). Această sumă reprezintă între 12% și 30% din valoarea totală a industriei de gambling din țară, arată o investigație Golazo.ro.

Discrepanța de tratament fiscal agravează problema. În timp ce companiile autorizate, precum Superbet sau Betano, virează la buget taxe ce pot ajunge până la 30% din venituri, platformele clandestine nu contribuie cu nicio sumă. „Un operator ilegal are capacitatea de a oferi bonusuri de 300–400 de lei pentru fiecare 1.000 de lei rulați, o practică ce subminează orice șansă de concurență echitabilă”, subliniază Odeta Nestor, președinta Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND).

Mai mult, implicațiile acestui fenomen depășesc sfera economică. Aceste site-uri ilegale ignoră complet normele esențiale privind protecția minorilor, mecanismele de autoexcludere pentru jucătorii vulnerabili sau protocoalele de prevenire a spălării banilor, transformând jocurile de noroc într-o vulnerabilitate socială majoră.

Fără licență dar în topul căutărilor

Un exemplu concret care ilustrează amploarea problemei este NVCasino. Deși funcționează fără licență, acest brand a devenit al treilea cel mai popular din România în căutările pe Google, cu peste 300.000 de interogări lunare, depășind numeroase companii care operează legal.

Reprezentanții industriei licențiate consideră că politicile statului, caracterizate prin măsuri populiste și taxe prohibitive, au contribuit direct la această explozie a pieței negre. De exemplu, interzicerea aparatelor de tip „slot machine” în localitățile mici nu a eliminat fenomenul, ci a determinat mutarea a mii de dispozitive în ilegalitate, unde scapă oricărui control al autorităților și expun minorii la riscuri directe.

Avertismentul transmis de FEDBET este clar: „Orice încercare de a supraimpozita operatorii și jucătorii din sectorul legal nu va reduce dependența, ci va împinge întreaga activitate în zona subterană”. În consecință, industria solicită o abordare echilibrată, bazată pe reglementări clare și predictibile, pe educație și pe un control eficient, renunțând la interdicții și la fiscalitatea sufocantă.