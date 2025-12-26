Ucraina: Rusia continuă recrutarea de luptători străini pentru război

Rusia își continuă eforturile de recrutare a cetățenilor străini pentru conflictul din Ucraina, au anunțat oficiali ai serviciului de informații ucrainean, vineri.

Doar în luna decembrie, peste 150 de persoane din 25 de țări au fost identificate ca fiind recrutate de armata rusă, iar aproximativ 200 se pregătesc să se alăture, a declarat Oleh Ivashchenko, șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei.

El a explicat că recrutarea se concentrează în special în statele post-sovietice și în țările din Sudul Global, inclusiv Belarus, Tadjikistan, Uzbekistan, Cuba, Kenya și China.

Ivashchenk a menționat că principalele motivații pentru străinii care se înrolează includ stimulente financiare, acces mai ușor la cetățenia rusă și amnistie pentru infracțiuni anterioare.

„Moscova se joacă în mod intenționat cu instabilitatea economică a țărilor sărace și cu rutele legale limitate de migrație, transformând acești factori într-un mijloc de control și presiune”, a subliniat Ivashchenko.

Potrivit oficialului ucrainean, recrutarea de luptători străini are și un scop politic mai larg. Acesta permite Kremlinului să prezinte conflictul ca o dispută care depășește dimensiunea bilaterală dintre Rusia și Ucraina.

„Prezența cetățenilor din China, Cuba sau țări africane este folosită activ în narațiunile de propagandă ca dovadă a sprijinului din partea «lumii non-occidentale»”, a adăugat Ivashchenko.

La începutul anului, Ministerul de Externe al Indiei a raportat că 202 de cetățeni indieni au fost recrutați în armata rusă din 2022, dintre care cel puțin 26 au fost uciși și șapte dați dispăruți.

Până în octombrie, Rusia mobilizase peste 18.000 de cetățeni străini din 128 de țări, potrivit centrului de coordonare ucrainean pentru prizonieri de război.

Nord-coreenii reprezintă cel mai mare grup de luptători străini care luptă pentru Rusia, a mai precizat agenția.